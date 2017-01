Ex-prefeita tem bens bloqueados em ação judicial Ronaldo Ruiz Galdino Link



Sábado - 07/01/2017 - 16h48





Comentários via Facebook: Atualização: 16h50 de 07/01/2017







Além da tucana, outras três pessoas e uma empresa, rés na ação, tiveram seus bens bloqueados. Entre elas estão o marido da ex-prefeita, Ricardo Jorge, e a secretária de Educação na gestão de Sueli, Maria Elisabeth Arruda.



O Ministério Público alega que os acusados são responsáveis por comprar um balcão refrigerador horizontal com preço acima do praticado no mercado. Segundo a Promotoria de Justiça, o superfaturamento foi de 299% e causou prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 4.646,00. A aquisição foi feita em 2010, de uma empresa de Araçatuba.







O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) determinou o bloqueio de bens da ex-prefeita de Avanhandava Sueli Navarro Jorge (PSDB) em processo por improbidade administrativa. O valor, decretado em liminar, é de R$ 21.933,91.Além da tucana, outras três pessoas e uma empresa, rés na ação, tiveram seus bens bloqueados. Entre elas estão o marido da ex-prefeita, Ricardo Jorge, e a secretária de Educação na gestão de Sueli, Maria Elisabeth Arruda.O Ministério Público alega que os acusados são responsáveis por comprar um balcão refrigerador horizontal com preço acima do praticado no mercado. Segundo a Promotoria de Justiça, o superfaturamento foi de 299% e causou prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 4.646,00. A aquisição foi feita em 2010, de uma empresa de Araçatuba.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão