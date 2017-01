Dilador nomeia parentes de Nava como comissionados Ronaldo Ruiz Galdino Link



A irmã do titular da pasta, Aparecida Nava, vai ocupar a função de diretora do departamento de assistência básica da Secretaria de Saúde. Já a nora do secretário, Marise Storti Rodrigues Nava, será diretora do departamento de supervisão de ensino.



Aparecida é presidente local do PMB — partido que fez parte da coligação do tucano na campanha eleitoral do ano passado. Marise, por sua vez, é casada com o filho de Nava, Guilherme Franco da Costa Nava, que também preside um partido que apoiou a candidatura de Dilador no ano passado, o PEN. A vinda de ambas as siglas para o município foi articulada pelo secretário de Assuntos Jurídicos no ano passado, quando quando era vereador pelo PP.



Se for somado o último menor salário (R$ 5.730,39, referente a novembro de 2016) para diretor de departamento, divulgado no site da Transparência da Prefeitura, as duas parentes de Nava, juntas, receberiam, pelo menos, R$ 11.460,78 por mês. Já o salário do secretário de Assuntos Jurídicos, de acordo com a mesma divulgação do site, é de R$ 9,8 mil mensais.



SEM INFLUÊNCIA

Nava disse à Folha da Região que não participou das nomeações de cargos de confiança feitas por Dilador.





