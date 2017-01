EUA: Volkswagen faz recall para 136 mil automóveis Agência Estado Link



O Grupo Volkswagen nos Estados Unidos chamou um recall para quase 136.000 automóveis Audi e Volkswagen para consertar problemas potenciais com seus sistemas de freio.



O recall abrange 135.683 veículos, incluindo alguns modelos 2009-10 Volkswagen Jetta sedan A5, Volkswagen Jetta SportWagen 2009, modelos Eos, GTI, Coelho e Audi A3 e Volkswagen Golf A6 ano 2010. Nelas, a unidade de controle do sistema de travagem anti-bloqueio dos freios pode falhar quando o sistema ou o controle eletrônico de estabilidade do automóvel são ativados.



A Volkswagen irá notificar os proprietários, e os reparos serão feitos gratuitamente. A montadora verificou que o problema é causado pelo uso de um composto de solda incorreta, o que pode causar rachaduras que impedem que a energia elétrica seja repassada suficientemente para o sistema. Fonte: Associated Press







