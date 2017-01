Quatro jovens são presos por suspeita de roubo de carga em Nova Iguaçu Agência Estado Link



Quatro jovens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste sábado (7) após uma troca de tiros na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eles são suspeitos de participar de roubo de carga. A ocorrência foi encaminhada à 53ª DP (Mesquita).



Segundo a PRF, agentes receberam informações de que ocupantes de um carro branco teriam tentado roubar um caminhão dos Correios na região da Pavuna, na Zona Norte. Por volta das 4h45, quando faziam uma ronda na altura do quilômetro 178, policiais tentaram parar um carro com as mesmas características, mas os ocupantes do veículo tentaram fugir. Eles começaram a atirar contra os policiais, que revidaram.



Ainda de acordo com a PRF, mais adiante, os indivíduos pararam o carro e acabaram se rendendo. Dentro do automóvel, com registro de roubo, os agentes da polícia encontraram uma pistola calibre 380, com a numeração raspada, além de sete munições. Os quatro ocupantes do carro, com idades entre 19 e 22 anos, foram presos. Um dos bandidos estava ferido e foi levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.







