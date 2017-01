Arábia Saudita: polícia mata dois suspeitos de fazerem parte do Estado Islâmico Agência Estado Link



Autoridades da Arábia Saudita dizem que a polícia disparou e matou dois suspeitos de fazerem parte do grupo extremista Estado Islâmico em Riad, capital do país.



O Ministério do Interior disse que os dois militantes suspeitos abriram fogo contra a polícia depois de serem cercados no bairro de Yasmeen, no norte da capital, forçando os policiais a responder, o que provocou a morte dos suspeitos. Segundo o Ministério, um oficial teve ferimentos leves.



O Ministério do Interior publicou fotos de explosivos, coletes de suicídio, rifles e munição, segundo oficiais. O órgão também declarou que o material encontrado dentro da casa onde os dois homens se escondiam sugere que havia fabricação de bombas no local.



A Arábia Saudita enfrentou uma série de ataques de um braço local do grupo. A ameaça do Estado Islâmico no reino é a mais séria desde uma insurgência da Al-Qaeda, há mais de uma década. Fonte: Associated Press







