Idoso é morto por cães em São Gonçalo (RJ) Agência Estado



Sábado - 07/01/2017 - 15h25





Um idoso foi morto em um ataque de cachorros, na manhã desta sábado, 7, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Segundo informações da polícia, Ary de Oliveira Mendes, de 83 anos de idade, foi ferido por quatro cachorros da raça pitbull.



Policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (São Gonçalo) encontraram a vítima já morta, na Rua Dezoito do Forte no bairro Mutuá. A 72ª Delegacia de Polícia abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da morte de Mendes.







