Mesmo com Curry inspirado, Warriors cai em casa para o Grizzlies na prorrogação

Outrora tido como um time quase imbatível, o Golden State Warriors voltou a mostrar falhas e perdeu pela sexta vez na temporada. Na rodada de sexta-feira, mesmo sob o comando de um Stephen Curry muito inspirado, o time mais badalado da NBA sucumbiu novamente diante do Memphis Grizzlies, desta vez em casa, por 128 a 119, na prorrogação.



Se em termos de classificação a derrota pouco significou, já que o Warriors continua na liderança da Conferência Oeste, com 31 triunfos, ela mostrou que o Grizzlies encontrou uma forma de combater o poder de fogo do time de Oakland. Esta foi a segunda vitória da equipe sobre o adversário na temporada. Agora, o time de Memphis ocupa a sexta posição do Oeste, com 23 triunfos e 16 derrotas.



De nada adiantou a atuação de Curry, que, inspirado, deixou a quadra com 40 pontos, sendo 15 em bolas de três pontos. O armador conduziu o Warriors com belas infiltrações e ainda viu Kevin Durant contribuir com 27 pontos e 13 rebotes. Mas pelo lado do Grizzlies, os "double-doubles" de Mike Conley (27 pontos e 12 assistências) e Zach Randolph (27 pontos e 11 rebotes) fizeram a diferença. O brasileiro Anderson Varejão ficou o jogo todo no banco, por opção do treinador.



Para vencer, no entanto, o Grizzlies precisou de uma recuperação espetacular no segundo tempo. Se assistiu ao show de Curry durante todo a primeira etapa e chegou a ter 24 pontos de desvantagem no terceiro quarto, buscou uma virada pouco provável ao vencer o período final por 19 pontos de vantagem. Na prorrogação, então, Randolph e Marc Gasol apareceram para liquidar a virada.



Foi a segunda derrota em duas semanas para o Warriors, que havia caído na rodada de Natal para o Cleveland Cavaliers. Os atuais campeões da NBA, aliás, também tiveram dificuldades na sexta-feira, mas derrotaram o Brooklyn Nets por 116 a 108, na casa do adversário.



Se a expectativa era de um passeio do líder do Leste diante do lanterna da mesma conferência, o que se viu em quadra foi um confronto mais disputado do que o esperado. O Nets chegou a ameaçar uma reação no quarto período e assustou o Cavaliers, mas a atuação inspirada de LeBron James liquidou a partida.



LeBron foi o cestinha da noite com 36 pontos, além de nove rebotes e seis assistências, e ainda contou com boas atuações de Kyrie Irving (32 pontos) e Kevin Love (17 pontos e 13 rebotes). Pelo Nets, destaque para os 23 pontos de Bojan Bogdanovic.



Mas ninguém na NBA está mais embalado do que o Houston Rockets. Depois de um início de temporada oscilante, a equipe parece ter assimilado o estilo de Mike D'Antoni e emendou a sétima vitória consecutiva na sexta-feira, sendo a 18.ª nas últimas 20 partidas, chegando à terceira colocação do Oeste. Pior para o Orlando Magic, que caiu por 100 a 93, mesmo atuando em casa, e é o 12.º do Leste.



James Harden, desta vez, esteve apagado no ataque e terminou com somente 14 pontos, apesar de ter distribuído 10 assistências e coletado sete rebotes. O cestinha do time, então, foi Ryan Anderson, com 19 pontos. Também pouco inspirado, Nenê deixou a quadra com quatro pontos em 25 minutos. Pelo Magic, destaque para os 19 pontos do reserva D.J. Augustin.



Outro brasileiro que esteve em quadra na sexta, mas também sem destaque, foi Marcelinho Huertas. O armador atuou por dois minutos e anotou dois pontos e uma assistência na tranquila vitória do Los Angeles Lakers sobre o Miami Heat por 127 a 100, em casa. Foi o melhor rendimento ofensivo desta temporada para o time californiano, 12.º do Oeste, com 14 triunfos. O Heat é o 13.º do Leste, com 11.



Confira os resultados de sexta-feira na NBA:



Washington Wizards 112 x 105 Minnesota Timberwolves

Orlando Magic 93 x 100 Houston Rockets

Boston Celtics 110 x 106 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 108 x 116 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 111 x 116 New York Knicks

Los Angeles Lakers 127 x 100 Miami Heat

Golden State Warriors 119 x 128 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 98 x 106 Los Angeles Clippers



Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:



Indiana Pacers x New York Knicks

Boston Celtics x New Orleans Pelicans

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers x Detroit Pistons







