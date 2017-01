CHINA: reservas internacionais caem a US$ 3,011 trilhões em dezembro Agência Estado Link



As reservas internacionais da China caíram pelo sexto mês consecutivo em dezembro, mas em ritmo mais lento, segundo dados publicados hoje pelo PBoC, como é conhecido o banco central chinês.



No mês passado, as reservas caíram US$ 41,08 bilhões, para US$ 3,011 trilhões. Em novembro, as reservas haviam sofrido queda superior, de US$ 69,06 bilhões. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam uma redução de US$ 40 bilhões em dezembro.



Após a sexta queda mensal consecutiva, as reservas da China atingiram em dezembro o menor nível desde março de 2011, quando somavam US$ 3,045 trilhões, de acordo com o PBoC.



Segundo economistas, a decisão do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) de elevar as taxas de juros em dezembro, com sinalização de um ritmo mais rápido de aumentos em 2017, contribuiu para a queda das reservas internacionais na China.



O recuo das reservas chinesas vem em um momento de esforços de Pequim para ampliar os controle sobre fluxos de capital e estabilizar a cotação do yuan. Fonte: Dow Jones Newswires.







