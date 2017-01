Trio é detido após supostamente incendiar casa Da Redação Link



Três homens foram presos pela Polícia Militar de Andradina, na manhã desta sexta-feira (6), acusados de incendiar a casa de um homem de 33 anos, no bairro Santa Cecilia. Não havia ninguém na hora do incêndio.



A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram até a rua Rui Barbosa, onde uma testemunha afirmou que os autores do incêndio seriam três homens que invadiram a casa armados com pedaços de madeira para agredirem o proprietário, que não estava.



Ao perceberem que não tinha ninguém na casa, eles a incendiaram e fugiram com destino a um bar, que fica a 100 metros do local crime. Diante do testemunho, os policiais abordou os acusados, sendo detidos e encaminhados a Delegacia Seccional. (Colaborou Roni Willer)





