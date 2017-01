Manchester City convence, goleia o West Ham e avança na Copa da Inglaterra Agência Estado Link



O Manchester City atropelou o West Ham para passar pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Nesta sexta-feira, a equipe estreou na competição com uma vitória arrasadora em pleno Estádio Olímpico de Londres, casa do adversário, por 5 a 0. Yaya Touré, David Silva, Agüero, Stones e Nordtveit, contra, foram os artilheiros do dia.



Foi uma atuação convincente de uma equipe que precisava disso para diminuir as dúvidas e as críticas sobre o trabalho de Pep Guardiola. Se vinha de quatro vitórias nas últimas cinco partidas, o City gerava questionamentos de seus torcedores justamente pelo nível do futebol demonstrado em campo, principalmente defensivamente.



Nesta sexta, a defesa correspondeu e não tomou gols, mas foi o ataque que se destacou. O City dominou os primeiros minutos de jogo e teve bons momentos com Zabaleta e Sterling, que, no entanto, falharam na finalização. Aos 26, foi a vez de Agüero ter boa oportunidade em chute com estilo dentro da área, mas Adrián voou para espalmar.



Foi um anúncio do que estava por vir, porque o primeiro gol do City sairia somente cinco minutos depois. Zabaleta recebeu de David Silva na ultrapassagem pela direita e, ao dominar, foi tocado por Ogbonna. O árbitro marcou pênalti, que Yaya Touré bateu firme no canto direito do goleiro para marcar.



O gol acordou o West Ham, que assustou aos 34. Antonio recebeu pela esquerda, conseguiu espaço e bateu firme, cruzado. Caballero espalmou e a sobra caiu no pé de Feghouli, que foi atrapalhado pela defesa na hora de finalizar e jogou para fora. Mas seis minutos depois, Sagna recebeu na direita e cruzou. Quando Stegling chegava para desviar para a rede, o Nordtveit se jogou de carrinho e tocou contra o próprio gol.



O segundo tento adversário foi suficiente para desmoronar o West Ham, que se perdeu completamente em campo. O City, então, aproveitou para marcar o terceiro ainda na primeira etapa. Aos 42, Agüero tabelou com Sterling, que arrancou sozinho. Com três contra um no ataque, encontrou David Silva. O meia teve paciência para dominar cortando o goleiro e finalizar para a rede.



O intervalo não mudou o panorama da partida, e o City voltou ainda mais animado para a etapa final, disposto a golear. O quarto gol saiu logo aos cinco minutos, quando Sterling rolou para Touré, que encheu o pé. Agüero, no meio do caminho, desviou com estilo e marcou.



Só então, os jogadores do time visitante diminuíram o ritmo e administraram a vantagem. Do outro lado, o West Ham via seus torcedores deixando o estádio, decepcionados. E eles perderam o quinto gol do City, que fechou a goleada aos 38. Stones, aproveitando escanteio da esquerda, foi o responsável por selar o resultado.







