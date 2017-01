Exportações: região tem menor faturamento desde 2012 Rafaela Tavares Link



Sexta-Feira - 06/01/2017 - 19h58





Comentários via Facebook: Atualização: 20h13 de 06/01/2017







As remessas de produtos locais para o mercado externo alcançaram em 2016 o menor faturamento desde 2012. Na época, a região movimentou US$ 516.916.212 com exportações. As estatísticas são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.



Segundo a pasta, a queda no faturamento da região com exportações em 2016 foi puxada pela retração no volume arrecadado com envios de mercadorias de Andradina e Araçatuba para outros países. Os dois municípios tiveram recuos de 54% e 26%, respectivamente, em suas rendas com comércio exterior, na comparação com o ano anterior.





Juntos, os 14 municípios da região de Araçatuba que exportaram acumularam uma receita de US$ 752.149.066 nos doze meses do ano passado. A quantia é 26% menor que os US$ 1.021.153.271 recebidos em 2015, quando 15 cidades do território foram registradas como local de origem de vendas para o exterior.As remessas de produtos locais para o mercado externo alcançaram em 2016 o menor faturamento desde 2012. Na época, a região movimentou US$ 516.916.212 com exportações. As estatísticas são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.Segundo a pasta, a queda no faturamento da região com exportações em 2016 foi puxada pela retração no volume arrecadado com envios de mercadorias de Andradina e Araçatuba para outros países. Os dois municípios tiveram recuos de 54% e 26%, respectivamente, em suas rendas com comércio exterior, na comparação com o ano anterior.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão