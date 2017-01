Roraima atualiza para 31 o número de mortos em massacre; 4 foram identificado Agência Estado Link



A Secretaria de Justiça e Cidadania de Roraima (Sejuc) informou na tarde desta sexta-feira, 6, que, após perícia, foi constatado que 31 presos morreram no massacre na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista - e não 33, como inicialmente informado.



De acordo com a Sejuc, do total de 31 mortos, 22 corpos passaram pela perícia no Instituto Médico Legal e, até o início da noite desta sexta, quatro foram identificados e liberados para as famílias.



Ainda de acordo com a Sejuc, 12 pessoas trabalham na identificação das vítimas - seis peritos (médicos legistas e odontolegistas) e seis auxiliares de necropsia.







