Farmácia Popular: sistema volta a funcionar após uma semana Monique Bueno Link



Sexta-Feira - 06/01/2017 - 19h46





Comentários via Facebook: Atualização: 19h48 de 06/01/2017







De acordo com o DTI (Departamento de Tecnologia de Informação), da Prefeitura de Araçatuba, o sistema da Farmácia Popular é ligado à Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), no Rio de Janeiro. O departamento só foi notificado pela fundação, na quarta-feira (4), de que havia passado por atualização com o intuito de obter novos certificados e autenticação de segurança.



Após a notificação, a Prefeitura disse que entrou em contato com a Fiocruz e que um técnico da Fundação estava fazendo as últimas configurações a fim de liberar o sistema.





Depois de uma semana fora do ar, o sistema da Farmácia Popular em Araçatuba voltou a funcionar na quinta-feira (5). Pacientes que dependem da unidade para compra de medicamentos de baixo custo disseram que o problema começou no dia 29 de dezembro.De acordo com o DTI (Departamento de Tecnologia de Informação), da Prefeitura de Araçatuba, o sistema da Farmácia Popular é ligado à Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), no Rio de Janeiro. O departamento só foi notificado pela fundação, na quarta-feira (4), de que havia passado por atualização com o intuito de obter novos certificados e autenticação de segurança.Após a notificação, a Prefeitura disse que entrou em contato com a Fiocruz e que um técnico da Fundação estava fazendo as últimas configurações a fim de liberar o sistema.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão