Etanol sobe em 21 Estados e no DF e cai em 5 outros Agência Estado Link



Sexta-Feira - 06/01/2017 - 19h15





Comentários via Facebook: Atualização: 20h01 de 06/01/2017



Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros subiram em 21 Estados e no Distrito Federal nesta semana e caíram em outros cinco Estados. Na semana anterior, os preços haviam subido em 14 Estados e no Distrito Federal, caído em nove e se estabilizado no Amapá, em Pernambuco e no Tocantins. No período de um mês as cotações do produto acumulam alta em 23 Estados e no Distrito Federal e queda em três outros. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação subiu 0,66%, para R$ 2,725, e no período de um mês acumula alta de 1,90%. Na semana, o maior avanço das cotações foi registrado no Rio de Janeiro (1,77%), enquanto o maior recuo ocorreu no Espírito Santo (2,80%). A maior alta mensal, de 5,61%, foi no Acre e a maior queda foi em Alagoas (1,16%).



No Brasil, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 2,379 o litro, em São Paulo, e o máximo foi de R$ 4,479 o litro, no Rio Grande do Sul. Na média, o menor preço foi de R$ 2,703 o litro, em Mato Grosso, e o maior preço médio foi verificado em Roraima, de R$ 3,78 o litro.



Os preços do etanol hidratado seguem sem competitividade ante os da gasolina em todo País, pela décima semana consecutiva, de acordo com dados da ANP. A relação é favorável ao biocombustível quando está abaixo de 70%. Em São Paulo, onde o etanol equivale a 75,59% do valor da gasolina, o produto ficou cotado, em média, a R$ 2,725 por litro. A gasolina, em R$ 3,605 por litro.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão