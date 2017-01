Congresso dos EUA certifica vitória de Trump no Colégio Eleitoral Agência Estado Link



O Congresso dos Estados Unidos contou nesta sexta-feira os votos do Colégio Eleitoral, certificando a eleição de Donald Trump como próximo presidente do país. O republicano, que assume no dia 20, foi confirmado o vitorioso na disputa em sessão conjunta da Câmara dos Representantes e do Senado, presidida pelo vice-presidente Joe Biden.



Os votos dados pelos 50 Estados e pelo Distrito de Colúmbia foram lidos na Câmara, com Trump obtendo 304 apoios e a democrata Hillary Clinton, 227. Sete votos foram para outros candidatos.



A sessão especial desta sexta-feira no Congresso era o passo final no processo eleitoral, como estabelecido na Constituição dos EUA.



Pela legislação norte-americana, o processo é indireto, com os eleitores escolhendo em quem seus representantes estaduais no Colégio Eleitoral devem votar. Legalmente, porém, os membros do Colégio Eleitoral podem divergir do voto popular, o que aconteceu em sete ocasiões neste recente processo eleitoral - número não visto em quase um século e meio. Na maioria dos casos, esses votos foram para Hillary, o que não impediu a vitória folgada de Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.







