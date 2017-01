Fundos de investimento tiveram captação líquida de R$ 109,1 bi em 2016 Agência Estado Link



Sexta-Feira - 06/01/2017 - 18h35





Comentários via Facebook:





Os fundos de investimento registraram em 2016 captação líquida de R$ 109,1 bilhões em 2016, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Esse montante é superado na série histórica, que foi iniciada em 2002, somente pela captação anotada em 2010, de R$ 113,5 bilhões. Os fundos de previdência foram os que mais contribuíram para esse volume de entrada de recursos, com uma captação líquida recorde de R$ 48,2 milhões.



Em dezembro, o ingresso líquido foi de R$ 10 bilhões nos fundos de previdência, sendo o maior volume mensal já registrado pela categoria. "A alta procura pelos fundos de previdência reflete o cenário atual, em que a população aguarda definições em relação à reforma do sistema público. Esses produtos se mostram cada vez mais como alternativas para a formação de poupança complementar", afirma, em nota, Carlos Ambrósio, vice-presidente da entidade.



Em relação à rentabilidade, a modalidade ganhadora no ano passado foi o de ações, com valorização de 31,01% no tipo Índice Ativo, e de 26,41%, no tipo Livre.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão