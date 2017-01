Novo partido vai ter sede nacional em Araçatuba Coluna Periscópio Link



Valdivo Pereira//Folha da Região - Arquivo Luciano Gomes: no próximo dia 14, está marcada uma reunião com representantes da legenda Luciano Gomes: no próximo dia 14, está marcada uma reunião com representantes da legenda



O ex-vereador Luciano Gomes está envolvido na criação de um novo partido, o PHN (Partido Humanitário Nacional), cuja sede nacional no Estado de São Paulo fica em Araçatuba. Nas eleições do ano passado, Gomes se candidatou a vereador pelo PTdoB, mas acabou não sendo eleito.



Segundo ele, a sigla está organizada em 22 Estados. No próximo dia 14, está marcada uma reunião em Araçatuba, a partir das 10h, com representantes nacionais da legenda. De acordo com Gomes, a criação da sigla está na fase de coleta de assinaturas. (Ronaldo Ruiz Galdino)





