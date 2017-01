Consumo de energia no País em dezembro sobe 1,3% na base anual; geração cai 0,6% Agência Estado Link



Sexta-Feira - 06/01/2017 - 18h25





Dados preliminares coletados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) mostram que o consumo de energia elétrica no País entre 1º e 31 de dezembro de 2016 foi 1,3% maior que o registrado no intervalo entre 3 de dezembro de 2015 e 2 de janeiro de 2016.



Em dezembro do ano passado, o consumo de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN) alcançou 60.408 MW médios, com um aumento de 21,5% no Ambiente de Contratação Livre (ACL), segundo a CCEE. Já o mercado cativo registrou queda de 4,3% no período.



Dentre os ramos da indústria avaliados pela CCEE, os setores de comércio, serviços e alimentício registraram aumento no consumo de energia elétrica no intervalo, crescendo 114,2%, 72,7% e 68,8%, respectivamente. Segundo a entidade, o aumento foi influenciado pela migração dos consumidores para o mercado livre.



Geração



A CCEE também informa que, em relação à geração de energia, foi constatada uma queda de 0,6% na mesma base de comparação. Em dezembro, foram entregues 61.887 MW médios de energia ao SIN.



Segundo a entidade, houve aumento de 39% na produção das usinas eólicas, enquanto a geração térmica caiu 35,2% no período. Já as usinas hidráulicas tiveram incremento de 8,1% na produção de energia - a fonte representa 78% de toda a energia produzida no País.







