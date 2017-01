Turista assaltado em Ipanema acaba preso após tentar agredir ladrão Agência Estado Link



O turista norte-americano Joe Ianco, de 54 anos, foi assaltado em Ipanema, zona sul do Rio, nesta sexta-feira, 6, e acabou preso por agredir o ladrão na delegacia. Ele e um amigo foram abordados pelo assaltante e reagiram. Depois de entregar seus pertences, Ianco o perseguiu e acabou levando uma coronhada ao travar uma luta corporal com o criminoso.



A polícia chegou e levou os dois primeiro para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, e depois para a Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista (Deat), no Leblon, para o registro da ocorrência.



Na delegacia, Ianco tentou agredir o ladrão, e foi contido por agentes. Com raiva, ele xingou os policiais, e recebeu voz de prisão por desacato à autoridade. Mais cedo, ainda em Ipanema, ele chegou a se machucar ao brigar com o ladrão. O criminoso tentou disparar contra ele, mas a arma falhou. O rapaz, então, entrou em um táxi para fugir e ameaçou o motorista, mas acabou contido. Foi quando chegaram os policiais militares.



Os PMs atiraram contra o ladrão, mesmo com a rua cheia de transeuntes. Os disparos não atingiram o assaltante, que seguiu em fuga. Toda a ação, na rua e na delegacia, foi filmada. As imagens mostram o turista muito nervoso e sendo contido fisicamente por agentes da Polícia Civil na Deat. Ianco já chegou à delegacia com a camisa toda suja de sangue, por causa dos ferimentos que sofrera. Ele veio de Nova York para passar o fim de ano no Rio com um amigo.







