Ataque no aeroporto de Fort Lauderdale mata ao menos 4 pessoas Agência Estado Link



Sexta-Feira - 06/01/2017 - 17h50





Comentários via Facebook: Atualização: 17h56 de 06/01/2017



O ataque a tiros ocorrido no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, deixou pelo menos quatro mortos e nove feridos, segundo uma autoridade do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Já uma autoridade do setor de segurança, não nomeada, confirmou à rede CNN que há cinco mortes confirmadas e oito feridos. A rede ABC também diz que autoridades citaram cinco mortes, citando o escritório do xerife do condado de Broward.



Um suspeito de ser o autor dos disparos foi detido, segundo autoridades.



Em sua conta no Twitter, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, diz estar monitorando a "terrível situação" na Flórida e que falou há pouco com o governador Rick Scott. "Pensamentos e orações para todos. Fiquem em segurança!", escreveu Trump. (Equipe AE)







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão