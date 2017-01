Amigo de Feliciano, Cido pode trocar PT por partido evangélico Coluna Periscópio Link



Sexta-Feira - 06/01/2017 - 16h44





Comentários via Facebook:

Alexandre Souza/Folha da Região - 01/01/2017 Para presidente do PT regional, Cido deixou a Prefeitura de Araçatuba 'quase no vermelho' Para presidente do PT regional, Cido deixou a Prefeitura de Araçatuba 'quase no vermelho'



Corre, nos bastidores políticos de Araçatuba a informação de que o ex-prefeito Cido Sério, se deixar o PT, conforme prometido, pode se filiar ao PSC, partido ligado a grupos religiosos e considerado conservador.



A troca se daria por causa da proximidade do ex-governante com o presidente do partido no município, o pastor Rener Baptista. Cido também é amigo do deputado federal cristão e pastor Marco Feliciano. Ao longo de seu mandato, o ex-chefe do Executivo fez aproximação com igrejas evangélicas e ajudou a promover Marchas para Jesus nos aniversários de Araçatuba.



Cido disse à Folha, no final do ano passado, que pretendia se desfiliar do PT. Na eleição municipal de outubro, ele não apoiou o candidato a prefeito do partido Hélio Consolaro.



GUERRA SANTA

Durante as eleições municipais de 2016, Baptista assumiu a presidência do PSC em Araçatuba, supostamente por influência de Feliciano, após o deputado tomar conhecimento que a sigla havia declarado apoio ao candidato Dilador Borges (PSDB). Na ocasião, o comando do partido cristão estava com o pastor Josué Galdino.



Ao lado de Cido e Baptista, durante um culto evangélico no ano passado, o deputado afirmou que a legenda o traiu na cidade. Após criticar a fala de Feliciano na coluna Periscópio, da Folha, Galdino foi destituído do cargo.



AINDA FILIADO

O presidente do PT em Araçatuba, Fernando Zar, disse a esta coluna que Cido ainda não fez o pedido de desfiliação. Zar contou que conversou com o ex-prefeito pela última vez em agosto do ano passado, durante a campanha eleitoral.



“Ele não tem muito mais a ver com o partido. Isolou-se e fez gestão sem o partido. Pelo que estou acompanhando, ele deixou a Prefeitura quase no vermelho”, disse o líder petista na cidade.



Para o presidente do Partido dos Trabalhadores, Cido poderia ter saído do Executivo como uma liderança regional petista e se projetado para uma candidatura a deputado no próximo ano.



PARTIDO EM RECONSTRUÇÃO

Para Zar, o PT tem muito trabalho a fazer até as eleições de 2018, quando serão escolhidos o novo presidente e ainda governadores, deputados e senadores. De acordo com o presidente do partido em Araçatuba, a sigla precisa de militantes que queiram construir juntos. (Ronaldo Ruiz Galdino)





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão