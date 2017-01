Ed Sheeran lança dois novos singles Agência Estado Link



Depois de dois anos sem lançamentos, Ed Sheeran está de volta não com uma, mas duas músicas novas. Nesta sexta-feira, 6, o cantor e compositor britânico disponibilizou os singles Castle On The Hills e Shape For You.



As músicas vão fazer parte de seu novo álbum, Division, que deve ser lançado nos próximos meses.



O título deste álbum segue o padrão de álbuns anteriores, todos com nomes de operações matemáticas. Em 2011, foi lançado o álbum '+' e, em 2014, o 'X'.



A música Castle On The Hills pode ser ouvida no endereço https://www.youtube.com/watch?v=7Qp5vcuMIlk e a música Shape For You pode ser escutada aqui: https://www.youtube.com/watch?v=7Qp5vcuMIlk







