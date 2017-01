IML de Roraima monta equipe para agilizar liberação dos corpos Agência Estado Link



O Governo de Estado de Roraima informou em nota, na tarde desta sexta-feira, 6, que o Instituto Médico Legal (IML) designou seis peritos, entre médicos legistas e odontolegistas, e seis auxiliares de necropsia para agilizar os trabalhos de liberação dos corpos dos detentos mortos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc).



Na madrugada desta sexta, pelo menos 33 detentos foram mortos na unidade prisional localizada na área rural de Boa Vista. O caso ocorreu cinco dias após o massacre em Manaus (AM), que deixou 56 mortos.



O governo disse ainda que foi realizada a perícia de nove corpos que estão no IML. O Instituto agora faz um levantamento de identificação civil dos cadáveres junto ao Instituto de Identificação Osvaldo Cruz (IIOC).



Segundo o governo, para manter a segurança dos familiares e evitar tumultos, áreas administrativas do complexo dos institutos de perícias da Polícia Civil (IML, Criminalística e Identificação) serão isoladas.







