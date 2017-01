Vereadores aprovam aumento do número de assessores Ronaldo Ruiz Galdino Link



A proposta aprovada regulariza a situação dos cargos comissionados destinados às três novas cadeiras de vereador criadas em 2015. A lei que promoveu o aumento de 12 para 15 parlamentares, não trouxe a previsão dos cargos de assessores para as novas vagas. Com a aprovação, o Legislativo passará a ter mais três chefes de gabinete e seis assessores de relações parlamentares ao quadro administrativo da Casa.



O vereador Cláudio Henrique da Silva (PMN) explicou que a medida era necessária para adequação dos funcionários ao novo número de vereadores.





Em uma sessão relâmpago, que durou apenas 17 minutos, o aumento do número de assessores e chefes de gabinetes foi aprovado pela Câmara de Araçatuba. A propositura recebeu 13 votos favoráveis. Apenas o parlamentar Gilberto Mantovani, o Batata (PR), não compareceu à primeira extraordinária do ano e da nova legislatura (2017-2020). O presidente Rivael Papinha (PSB) não vota.A proposta aprovada regulariza a situação dos cargos comissionados destinados às três novas cadeiras de vereador criadas em 2015. A lei que promoveu o aumento de 12 para 15 parlamentares, não trouxe a previsão dos cargos de assessores para as novas vagas. Com a aprovação, o Legislativo passará a ter mais três chefes de gabinete e seis assessores de relações parlamentares ao quadro administrativo da Casa.O vereador Cláudio Henrique da Silva (PMN) explicou que a medida era necessária para adequação dos funcionários ao novo número de vereadores.



