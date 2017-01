Tapa-buracos em Araçatuba vai priorizar vidas, garante secretário Ronaldo Ruiz Galdino Link



Sexta-Feira - 06/01/2017 - 16h00





Comentários via Facebook: Atualização: 16h02 de 06/01/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 05/01/2017 O prefeito Dilador Borges e a vice Edna Flor acompanharam primeiros trabalhos de operação O prefeito Dilador Borges e a vice Edna Flor acompanharam primeiros trabalhos de operação







Para o titular da Sosp (Secretaria de Obras e Serviços Públicos), o início da operação tapa-buracos na cidade tem como prioridade “salvar vidas”, ao priorizar avenidas de tráfego intenso. Vourlis avalia que as crateras nessas vias põem em risco a vida de motociclistas, que podem sofrer acidentes, principalmente em dias de chuva, quando a água cobre as falhas no asfalto.



INÍCIO

O secretário esteve na quinta-feira (5) com o prefeito Dilador Borges (PSDB) e a vice Edna Flor (PPS), acompanhando os primeiros trabalhos. Os serviços foram realizados por duas equipes: uma, na avenida dos Araçás e outra, na Odorindo Perenha.



De acordo com o secretário, nos buracos mais profundos, como os do cruzamento da Araçás com a rua Silvia Grota, onde passam aproximadamente cinco mil veículos por dia, é preciso fazer um serviço “cirúrgico”, primeiro cortando o asfalto em volta, na forma de um quadrado, para, depois, assentar a base e cobri-los com massa asfáltica.





O secretário de Obras, Constatino Alexandre Vourlis, disse na quinta-feira (5) que pretende estabilizar a situação das vias de grande fluxo em Araçatuba em um período de três meses. Para isso, ele informou que conta com 10 mil toneladas de massa asfáltica para trabalhar.Para o titular da Sosp (Secretaria de Obras e Serviços Públicos), o início da operação tapa-buracos na cidade tem como prioridade “salvar vidas”, ao priorizar avenidas de tráfego intenso. Vourlis avalia que as crateras nessas vias põem em risco a vida de motociclistas, que podem sofrer acidentes, principalmente em dias de chuva, quando a água cobre as falhas no asfalto.O secretário esteve na quinta-feira (5) com o prefeito Dilador Borges (PSDB) e a vice Edna Flor (PPS), acompanhando os primeiros trabalhos. Os serviços foram realizados por duas equipes: uma, na avenida dos Araçás e outra, na Odorindo Perenha.De acordo com o secretário, nos buracos mais profundos, como os do cruzamento da Araçás com a rua Silvia Grota, onde passam aproximadamente cinco mil veículos por dia, é preciso fazer um serviço “cirúrgico”, primeiro cortando o asfalto em volta, na forma de um quadrado, para, depois, assentar a base e cobri-los com massa asfáltica.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão