PM prende rapaz quando tentava estuprar adolescente

Um ajudante geral de 22 anos foi preso pela Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (6), acusado de tentar estuprar a ex-namorada, uma adolescente de 17. Ele a obrigou a fazer sexo oral quando estavam perto de um córrego do Jardim Aeroporto, em Ilha Solteira (a 180 km de Araçatuba).



A garota conseguiu se livrar do acusado e gritou por socorro. Uma equipe da Rádio Patrulha, formada pelo cabo Fábio Henrique e o soldado Marco Antônio, estava em patrulhamento, quando ouviu gritos vindo de uma mata. Ao verificarem o que seria, os PMs encontraram o suspeito apertando o pescoço da vítima para estuprá-la.



AGRESSÕES

O rapaz, que mora em Itapura (a 160 km de Araçatuba), tentou fugir, mas foi detido. A adolescente contou que teve um relacionamento amoroso com ele. No ano passado, o ajudante foi preso, com base na lei Maria da Penha, por tê-la agredido. Em setembro, foi libertado.



Nesta sexta-feira, ele a encontrou, violando uma medida protetiva determinada pela Justiça. Apresentado na delegacia, o rapaz foi autuado em flagrante por estupro, sendo levado para a cadeia de Pereira Barreto. (Colaborou Roni Willer)





