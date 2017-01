Harmonia não impede independência dos poderes Da Redação Link



Sexta-Feira - 06/01/2017 - 15h31





Comentários via Facebook:





Já virou voz corrente entre os políticos, quando viram alvo de investigação, que o Judiciário, o Ministério Público ou a polícia praticam interferência de poder. Vereadores e prefeitos em geral, só para ficar na esfera municipal, não se dão conta, porém, de que eles próprios são adeptos dessa prática. É o que se percebe quando parlamentares “participam” de governos, indicando ocupantes de cargos comissionados e quando gestores públicos atuam, nos bastidores, em tomadas de decisões no Legislativo.



Com o início dos mandatos dos eleitos em outubro do ano passado, a expectativa é de que essa conduta perniciosa acabe. O anúncio da redução das estruturas administrativas municipais, observada por meio de corte de secretarias e de cargos comissionados, diminui, paralelamente, o espaço para influência de vereadores nas nomeações do Executivo. Sendo assim, sobra aos parlamentares o papel elementar de fiscalizar o governo, legislar e atuar junto à comunidade.



Em Araçatuba, apesar da pouca renovação nas figuras do parlamento após a eleição do ano passado, é importante que essa percepção fique clara. Nos últimos governos, a interferência política na escolha de postos-chaves da administração pública só trouxe prejuízos para Araçatuba. Pessoas certas não eram indicadas para as posições certas. E pior: ações de improbidade administrativa foram ajuizadas pelo Ministério Público contra o município.



Da mesma forma, a boa relação do prefeito com o Legislativo não pode se dar por meio de troca de favores. O gesto do prefeito Dilador Borges (PSDB), ao receber vereadores de diferentes grupos em seu gabinete, nesta semana, foi nobre. Entretanto, espera-se que, para conquistar a maioria ou evitar desgastes na Casa, o tucano não se submeta a pressões de parlamentares.



Assim como o prefeito é independente para tomar suas decisões, os vereadores têm soberania para eleger seu presidente, escolher os membros das comissões parlamentares e, quando acharem necessário, abrir investigações contra a Prefeitura e seus membros.



Nunca é demais recorrer ao preceito constitucional de que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Ou seja, qualquer desrespeito a esse princípio caracteriza violação à lei maior do País.



Os altos índices de abstenção observados na eleição do ano passado revelaram o descrédito da população com a atividade política. Isso se deve à corrupção, prática que se caracteriza, entre tantas formas, pelo desvirtuamento da função de cada agente político também.



Afinal, esse desvio, quando ocorre, está intrinsecamente ligado a interesses particulares. Isso, na política, tem uma definição: fisiologismo. As constantes manifestações da população contra os políticos em geral, que há pelo menos quatro anos ocorrem por todo o Brasil, sinalizam o desejo do fim desse modo de governar e legislar. Fica, assim, o recado a todos os prefeitos e vereadores.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão