'Decifra-me ou te devoro' é o tema de Evandro Everson Santos



Segundo o norte-americano Gay Talese, considerado o pai do novo jornalismo, “a normalidade é o desconforto para o jornalismo”. Logo, para esses profissionais, o ano de 2016 foi excelente. Entretanto, acredito que para maioria dos brasileiros, esse não é o mesmo sentimento. Principalmente para políticos, em especial aqueles que aguardam o golpe fatal da delação premiada do empreiteiro Marcelo Odebrecht, considerada a mãe de todas as delações.



Porém, com toda essa tensão política e econômica, vereadores da cidade de São Paulo, minutos antes do recesso parlamentar (20/12) resolveram conceder para eles mesmos reajuste de 26,3% em seus salários. Em total desconexão com a realidade, com votação relâmpago, levaram apenas cinco minutos entre a colocação do projeto em pauta e a sua aprovação.



Mais uma vez, entre várias, foi necessária interferência externa. Atendendo pedido de representantes da sociedade, o Judiciário suspendeu o aumento em caráter provisório (liminar, em 25/12), entendendo que o ato feriu dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal.



Vale a pena rememorar a fatídica madrugada, onde na calada da noite (30/11), deputados desfiguraram e aprovaram o pacote das dez medidas de combate a corrupção, proposta pelo Ministério Público Federal e avalizadas por dois milhões de assinaturas. Se não fosse a sociedade ir para as ruas protestar, o Senado, por meio de manobras escusas de seu presidente, teria aprovado às pressas referido projeto de lei.



Recentemente, ouvindo a música “Vai passar”, de Chico Buarque, escrita no ano de 1984, num período conturbado do Brasil que estava saindo da ditadura, um trecho me fez refletir sobre a importância da força das redes sociais. Eis o trecho: “Num tempo/Página infeliz da nossa história/Passagem desbotada na memória/Das nossas novas gerações/Dormia, a nossa pátria mãe tão distraída/Sem perceber que era subtraída/ Em tenebrosas transações”.



Apesar de muitos críticos das novas tecnologias no processo de disseminação de informação, graças às redes sociais, podemos afirmar que nossa pátria mãe não está dormindo, tampouco distraída, talvez menos subtraída. A tentativa malfadada dos vereadores de São Paulo, em militar em causa própria reacendeu o debate sobre a eliminação do salário de vereadores de cidades onde há uma sessão por semana.



Movimentos como esse mostram o desencanto do povo e a percepção negativa do poder exercido pelos homens públicos. Enquanto a sociedade faz um esforço hercúleo para sobreviver, com muitos trabalhadores sem receber salários há meses, nossos incansáveis políticos não conseguem decifrar os sinais enviados pela sociedade.

Como a possibilidade da classe política se autorreformar ou autoexpurgar é a mesma que o sargento Garcia prender o Zorro, só nos resta, como brasileiros, mostrar quem realmente detém o poder.



Como diz nossa Carta Magna, em seu artigo 10, parágrafo Único: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”, isso significa que a fonte do poder é o povo, provém exclusivamente do povo.Portanto, nobres políticos, pensem, ainda há tempo, decifrem os sinais do povo.





