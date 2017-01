Samar encontra fraude em hidrômetro no Icaraí Lázaro Jr. Link



Duas semanas após flagrar fraude no hidrômetro de um imóvel no bairro Icaraí, em Araçatuba, a Samar (Soluções Ambientais Araçatuba) voltou a registrar o mesmo crime na manhã desta sexta-feira (6). Segundo a assessoria de imprensa do órgão, na área existe uma residência e um salão comercial. Em vistoria pelo local há 15 dias, os técnicos encontraram o equipamento amarrado com um arame para travar a medição do consumo de água.



Ao retornar nesta manhã para nova leitura, as equipes identificaram a mesma fraude. Como o responsável pelo imóvel é reincidente, a polícia foi comunicada, sendo registrado boletim de ocorrência de furto. Também foi feita uma autuação ao proprietário do imóvel. O valor da multa não foi informado.



BALANÇO

De acordo com a Samar, somente nos primeiros seis dias deste ano a concessionária, que é responsável pelo abastecimento e saneamento básico em Araçatuba, já emitiu 21 autos de infração devido a fraudes registradas na medição do consumo de água em imóveis da cidade, média de 3,5 casos por dia.



O número está próximo da média registrada em 2016, que foi de 3,9 ocorrências diárias, totalizando 1.435 ocorrências no ano.





