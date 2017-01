Índice de preços ao consumidor recua 0,2% em dezembro ante novembro no Chile Agência Estado Link



O índice de preços ao consumidor do Chile teve queda de 0,2% em dezembro na comparação com o mês anterior, mas avançou 2,7% ante dezembro do ano anterior, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas. O recuo mensal ocorreu em grande parte pelos preços menores com alimentos e bebidas não alcoólicas e com recreação e cultura, mas houve altas ante novembro no setor de transportes. O centro da meta de inflação do Banco Central do Chile é de 3% (a meta é entre 2% e 4%), portanto o índice está abaixo desse centro.



Na avaliação da Pantheon, as pressões inflacionárias têm desacelerado rapidamente no país. Com isso, a consultoria acredita que o Banco Central do Chile possa começar a relaxar a política monetária neste mês, com um corte de 0,25 ponto porcentual na taxa de juros.



A Capital Economics nota que a inflação ao consumidor está abaixo do centro da meta há três meses consecutivos. Essa consultoria acredita que o BC chileno deve realizar dois cortes de 0,25 ponto porcentual na taxa de juros durante o primeiro semestre, levando a taxa básica dos 3,5% atuais para 3,0%.







