De Beyoncé a Paul McCartney, despedida de Obama deve ser repleta de famosos

Enquanto o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu negativas de nomes como Elton John e Céline Dion para cantar em sua posse, Barack Obama está ostentando uma lista repleta de estrelas para a sua festa de despedida da Casa Branca.



Dentre os convidados, estão os músicos Paul McCartney e Bruce Springsteen, os diretores J. J. Abrams e George Lucas, os atores Samuel L. Jackson e Bradley Cooper e os apresentadores Oprah Winfrey e David Letterman. Segundo os jornais Washington Post e Newsweek, também está previsto um show com Beyoncé e Jay Z.



O evento do presidente eleito dos Estados Unidos está agendado para o dia 20 de janeiro, sexta-feira. Ainda não informações oficiais sobre o promovido por Obama.







