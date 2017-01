Mãe de 11 anos de bebê abandonado foi estuprada pelo pai Agência Estado Link



Uma menina de 11 anos que deu à luz a um bebê e o abandonou em frente a uma chácara, em Piracicaba, cidade do interior de São Paulo, sofreu abuso sexual do próprio pai, segundo a Polícia Civil. O homem foi detido e teve a prisão preventiva pedida à Justiça na quinta-feira, 5.



O recém-nascido foi achado em uma caixa de papelão, na noite de quarta-feira (4), dentro de uma bolsa de mão e enrolado numa toalha. Ele ainda tinha o cordão umbilical. A Polícia Militar (PM) chegou à mãe depois de encontrar um convite para um chá de bebê de outra mãe no interior da bolsa.



A polícia apurou que a menina deu à luz em sua casa, no distrito de Artemis, auxiliada pela mãe. Segundo ela, o bebê foi entregue ao marido, que teria se incumbido de dar um destino à criança. O homem, de 36 anos, foi detido. À polícia, ele teria admitido o abuso e contado que vendou a filha para praticar o crime.



O homem já havia sido preso em 2007 por roubo. A mulher dele alegou que não tinha conhecimento dos abusos, mas vai responder por abandono de incapaz. A mãe e o bebê foram levados para o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba e passam bem. O destino do recém-nascido será decidido pela Justiça.







