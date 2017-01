ONS reduz previsão de chuvas para janeiro no Nordeste Agência Estado Link



Sexta-Feira - 06/01/2017 - 13h25





Comentários via Facebook:





O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) revisou para baixo a previsão de chuvas para a região Nordeste, que há meses tem sido fortemente afetada pela seca. Agora, a estimativa para o fim de janeiro é de que as precipitações correspondam a 32% da média histórica, abaixo dos 41% estimados no início do mês.



Apesar disso, o operador espera que o subsistema encerre o primeiro mês de 2017 com os reservatórios operando a 18,4% da capacidade, acima dos 17,25% registrados nesta quinta-feira, 5, mas abaixo dos 21% estimados no início do mês.



Já no Sudeste, a chamada Energia Natural Afluente (ENA) para janeiro é estimada agora em 78% da média de longo termo (MLT), acima dos 72% indicados na semana passada. Com isso, os reservatórios da região devem se recuperar e chegar a 38,9% no fim do mês, acima dos 33,01% registrados nesta quinta.



Após as fortes chuvas que atingiram a região Sul ao longo da semana, o ONS elevou a projeção de precipitações no subsistema neste mês. Agora, o operador prevê que a ENA no Sul chegue a 201% da MLT em janeiro, ante estimativa de 115% na semana passada. Desta forma, os reservatórios devem alcançar 74,1% da capacidade ao final de janeiro, acima dos 62,72% anotados na quinta.



Por fim, para a região Norte, o ONS diminuiu a previsão de ENA, que passou de 63% para 45% da MLT em janeiro - no entanto, o nível dos reservatórios do subsistema deve subir, passando dos atuais 19,59% para 25% ao final do mês.



Demanda



O ONS também revisou sua previsão de carga no Sistema Interligado Nacional (SIN) para janeiro, passando a prever 67.892 MW médios, o que corresponde a um aumento de 5,8% ante o mesmo mês de 2016. A projeção anterior apontava para uma carga de 67.845 MW médios, ou crescimento de 5,7% frente janeiro de 2016.



A leve alta na estimativa foi puxada pelo subsistema Sudeste/Centro-Oeste - a nova projeção é de 39.830 MW médios, uma alta de 6,6% na base anual (a projeção anterior apontava para 39.428 MW médios, ou avanço de 5,5%). Para o Nordeste, por sua vez, a previsão passou a ser de alta de 9,4%, abaixo do crescimento de 9,8% previsto na semana passada.



O Norte teve a estimativa revista de uma alta de 4,4% para um crescimento de 1,4%, enquanto no Sul a projeção foi revisada de aumento de 3,3% para avanço de 2%.



CMO



O Informe do Programa Mensal de Operação (IPMO) divulgado nesta sexta-feira, 6, também aponta um aumento no custo de geração de energia no submercado do Nordeste. Para a semana entre 7 e 13 de janeiro, o Custo Marginal de Operação (CMO) foi fixado em R$ 159,82/MWh, acima dos R$ 133,64/MWh da semana passada.



Já nos submercados restantes (Sudeste/Centro-Oeste, Norte e Sul), o ONS indica uma queda no custo de geração. Para a semana que vem, o CMO dos subsistemas foi fixado em R$ 80,42/MWh, abaixo do valor definido para a primeira semana do mês, também de R$ 133,64/Mwh.



O CMO é utilizado como referência para a definição do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), indicador que deve ser divulgado ainda esta tarde pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão