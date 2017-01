Jardineiro preso guardava maconha no congelador Lázaro Jr. Link



A Polícia Militar prendeu na madrugada desta sexta-feira (6), no residencial Águas Claras, em Araçatuba, um jardineiro de 25 anos acusado de tráfico de drogas. Parte do entorpecente apreendido com ele estava dentro do congelador na residência.



Equipe foi até a rua Padre Ângelo Rudelo após denúncia de que o morador em uma residência estaria comercializando drogas e surpreendeu o jardineiro em frente à casa dele. Ao ver a viatura, ele tentou correr, mas foi detido e com ele havia quatro porções de cocaína e R$ 10 em dinheiro.



Inicialmente o acusado alegou que o entorpecente era para consumo próprio, mas depois confessou que era para venda. Ele mesmo levou os policiais até um quarto, onde foram apreendidas 30 porções da cocaína sobre um guarda-roupa, e até a cozinha, onde foram encontradas 35 porções de maconha, sendo que uma era maior que as demais.



No imóvel foram apreendidos ainda, R$ 90 em dinheiro referentes à venda de entorpecente. O jardineiro foi levado ao plantão policial e após ser ouvido, encaminhado à cadeia de Penápolis.





