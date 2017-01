Trump diz que México pagará EUA de volta pela construção de muro na fronteira Agência Estado Link



O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu em seu Twitter nesta sexta-feira que o México irá pagar de volta o país pela construção de um muro na fronteira, após relatos de que Trump poderia pedir dinheiro ao Congresso para a construção.



"A mídia desonesta não diz que qualquer dinheiro gasto para construir o muro (por questões de agilidade) será pago de volta pelo México mais tarde!", escreveu o presidente eleito.



Hoje mais cedo, a Associated Press e a CNN haviam reportou que a equipe de transição de Trump teria conversado com líderes republicanos no Congresso sobre o financiamento do muro através de um processo de apropriações, usando a autoridade de uma lei de 2006 sobre construção de cercas ao longo da fronteira dos EUA. A ação evitaria a necessidade de aprovar uma nova lei sobre o cerceamento das fronteiras, uma medida que deve sofrer grande oposição de muitos políticos. Fonte: Dow Jones Newswires.







