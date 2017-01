Fifth Harmony coloca nova foto em redes sociais, agora sem Camila Cabello Agência Estado Link



Alguns dias após o anúncio conturbado da saída de Camila Cabello, o Fifth Harmony resolveu dar uma atualizada nas suas páginas nas redes sociais. Agora, nas imagens de perfil do Instagram, Twitter e Facebook, aparecem apenas Lauren Jauregui, Ally Brooke, Dinah Jane e Normani Kordei.



Além disso, na imagem de capa do Facebook, as garotas do grupo norte-americano postaram uma foto na qual está escrito "Fifth Harmony" - deixando claro que, mesmo com quatro integrantes, o nome continua o mesmo.







