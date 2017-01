Governo nomeia secretários e diretores em cargos nos ministérios Agência Estado Link



Sexta-Feira - 06/01/2017 - 11h00





O Diário Oficial da União desta sexta-feira, 6, traz uma série de nomeações e exonerações em cargos nas secretarias e ministérios. Portaria da Casa Civil nomeia Rodrigo Mendes de Mendes para o cargo de secretário de Políticas Portuárias da Secretaria de Portos da Presidência da República. Ele era secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional, cargo do qual foi exonerado e para o qual foi nomeado Antônio de Pádua de Deus Andrade.



Também foi nomeado Ogarito Borgias Linhares para o cargo de diretor do Departamento de Outorgas Portuárias da secretaria de Portos.



No Ministério do Planejamento, foi nomeado diretor de Programa da Secretaria do Patrimônio da União Claudson Moreira Santos. Foi exonerado do cargo de diretor do Departamento de Caracterização e Incorporação do Patrimônio da Secretaria do Patrimônio da União Washington Gultenberg de Moura Luke. Para o mesmo cargo, foi nomeado Dinarte Natonio Vaz.



Para o cargo de diretor de administração do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) foi nomeado Carlos Augusto Bittencourt e, para o de diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, André Luis Balloussier Ancora da Luz.



No Ministério da Cultura, foi exonerada do cargo de Secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural Luiza Ribeiro Gonçalves. Também foi exonerado, por decreto do presidente Michel Temer, Renato dos Santos de Almeida, do cargo de diretor da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).







