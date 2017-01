Carolina Dieckmann comenta em foto de Marquezine e Neymar: 'Amo muito' Agência Estado Link



Sexta-Feira - 06/01/2017 - 10h55





Comentários via Facebook:





Em mais um clique, Neymar e Bruna Marquezine aparecem juntinhos: David Brazil publicou nesta quinta-feira, 5, uma foto com o jogador e a atriz durante a festa de Réveillon na casa de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.



O comediante e promoter "dedicou" o post à atriz Carolina Dieckmann que comentou no Instagram: "amo muito tudo isso". Carolina também marcou os perfis de Neymar e Bruna na rede social. David Brazil chegou usar a hashtag #Brumar assim como os fãs do casal fazem.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão