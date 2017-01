Sites da Folha e UOL são hackeados e redirecionados para sites pornográficos Agência Estado Link



Os sites do jornal Folha de S. Paulo, Rede TV e demais endereços hospedados no servidor do UOL foram hackeados e amanheceram esta sexta-feira, 6, redirecionando os internautas para os portais de vídeos pornográficos Red Tube e Xvídeos. Apenas a plataforma desktop foi hackeada. Portanto, apenas os usuários que acessam os links por computadores são redirecionados. O acesso mobile, por telefones e tablets, continua funcionando normalmente.



Os internautas estão comentando o fato nas redes sociais desses meios de comunicação que continuam postando reportagens normalmente sem se pronunciarem sobre a ação dos hackers.



O assunto também está entre os mais comentados no Twitter. O redicionamento para sites pornográficos entrou para o trending topings (tópicos em alta) da rede de microblogs e tem agora mais de cinco mil tuítes.



De acordo com a área de suporte técnico do UOL, equipes estão trabalhando para reestabelecer os serviços ao longo do dia.







