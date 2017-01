Aneel autoriza entrada em operação de turbina da hidrelétrica de Belo Monte Agência Estado Link



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a entrada em operação comercial de uma unidade geradora da usina de Belo Monte (PA), localizada na casa de força complementar (sítio Pimental). A turbina tem capacidade de 38.850 kW e funcionará a partir desta sexta-feira, dia 6.



Quando concluída, a usina da Norte Energia terá capacidade instalada de 11.233 MW, sendo 11 mil MW na casa de força principal e 233 MW na casa de força complementar.



A Aneel também prorrogou até 31 de dezembro de 2018 o prazo para entrega dos estudos de viabilidade da usina hidrelétrica de Jatobá, localizada no Rio Tapajós (PA). O empreendimento terá potência instalada de 2.338 MW.



A prorrogação do prazo foi pedida pelo consórcio responsável pelos estudos, formado por empresas como Eletrobras, Eletronorte, Camargo Corrêa, Cemig, Copel, Suez Energia e Neoenergia. As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira.







