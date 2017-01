Sentimento econômico da zona do euro tem o maior nível desde março de 2011 Agência Estado Link



Sexta-Feira - 06/01/2017 - 08h20





O índice de sentimento econômico da zona do euro avançou de 106,6 em novembro para 107,8 em dezembro, o maior nível desde março de 2011, informou a Comissão Europeia nesta sexta-feira. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta para 106,9.



O índice de confiança do consumidor subiu de -6,2 em novembro, para -5,1 em dezembro, como o previsto pelos economistas, mas manteve-se em território negativo. O índice de confiança do setor industrial aumentou de -1,1 em novembro, para +0,1, acima da expectativa de -0,3.



Enquanto isso, a confiança do setor de serviços melhorou de +12,2 em novembro para +12,9 em dezembro. Já o índice de ambiente para negócios teve alta de +0,41 em novembro, para 0,79 no mês passado.



A recuperação do sentimento contribui para outros sinais de que a economia da zona do euro ganhou algum ímpeto no último trimestre do ano passado. No entanto, economistas e legisladores preocupam-se com a crescente incerteza sobre o resultado de uma série de eleições nos Países Baixos, na França e na Alemanha, que poderiam levar as empresas e as famílias a reterem as despesas, enfraquecendo assim uma recuperação já modesta.







