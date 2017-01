Greenfield força mudanças na Funcef Agência Estado Link



Sexta-Feira - 06/01/2017 - 07h50





Comentários via Facebook:





Era ainda início de setembro quando a Polícia Federal deflagrou a operação Greenfield, que investiga os investimentos feitos pelos fundos de pensão no País, e junto com ela foram decretadas dezenas de prisões, entre elas a de diretores e ex-dirigentes da Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa.



De lá para cá, funcionários do fundo brincam que os ares da primavera mudaram a instituição. Conselheiros de empresas foram trocados, por terem eventual conflito de interesses. A diretriz dada a qualquer representante da Funcef em reuniões de acionistas ou de cotistas de fundos que investe é a de deixar qualquer ato que possa trazer prejuízos à fundação registrados em atas.



A missão do fundo também mudou drasticamente. Antes era "comprometido com o desenvolvimento do Brasil" e agora quer "administrar com excelência, planos de benefícios para promover segurança e qualidade de vida aos participantes".



As mudanças estão ocorrendo na gestão do novo presidente do fundo, que assumiu o cargo poucos dias depois de deflagrada a Greenfield. Carlos Vieira foi uma indicação política, feita pelo PP, mas o dirigente tem perfil técnico e foi funcionário de carreira da Caixa desde 1982. Na política, foi secretário executivo do Ministério das Cidades e da Integração Nacional no governo Dilma.



Sobre os investimentos do fundo, Vieira diz que a meta é olhar o longo prazo e investimentos que tragam bons retornos. Não descarta participação no programa de novas concessões do governo Temer, mas também reforça que a área de compliance estará mais forte. Outra meta é pedir ressarcimento do que for apurado de eventual desvio na Operação Greenfield. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão