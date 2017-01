Saúde faz campanha para atrair meninos de 12 a 13 anos para UBSs Monique Bueno Link



Quinta-Feira - 05/01/2017 - 21h58





A novidade é a imunização de meninos com idades entre 12 e 13 anos, cuja vacina já está disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Araçatuba desde a última segunda-feira. "É um pouco difícil convencer, principalmente os pais. Mas, a vacina contra o HPV é muito importante. Tanto é que antigamente era disponível apenas na rede privada", ressaltou a enfermeira da Vigilância Epidemiológica do município, Priscila Nogueira Cestaro.



A introdução da vacina no SUS (Sistema Único de Saúde) tem por objetivo proteger os meninos dos cânceres de pênis, garganta e ânus - doenças que estão diretamente relacionadas ao vírus do HPV - antes do início da relação sexual.





