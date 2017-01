Após cair na estreia, Vasco vence na Copinha; Capivariano classifica o São Paulo Agência Estado Link



O Vasco conheceu sua primeira vitória na 48.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quinta-feira, venceu o Rio Branco-ES por 2 a 1 e entrou na zona de classificação do Grupo 9 à próxima fase da competição.



Após estrear com derrota para o Botafogo-PB, por 1 a 0, o time carioca se reabilitou e venceu por 2 a 1, no estádio Luisão, na cidade de São Carlos. Athyla e Paulo Vitor marcaram os gols vascaínos, enquanto Robinho descontou para o time capixaba.



O time capixaba ainda perdeu um pênalti que poderia significar o empate. O Vasco é o vice-líder, com três pontos, três atrás do líder São Carlos, que goleou mais cedo o Botafogo-PB por 5 a 1. Os dois times se enfrentam na última rodada.



Quem também venceu pela primeira vez foi a Ponte Preta, que bateu o Marília por 3 a 0 no estádio Bento de Abreu, em Marília. O time campineiro havia empatado na primeira rodada e já aparece na liderança do Grupo 5.



CLASSIFICADOS - Assim como o São Paulo, o Capivariano também garantiu classificação antecipada no Grupo 13. O time da casa venceu o Genus-RO por 6 a 0 e chegou aos seis pontos. São Paulo, líder pelo saldo de gols (10 a 7), e Capivariano não podem ser mais ultrapassados por União Barbarense-SP e Genus. Por coincidência, os classificados desta chave são campeão e vice paulista da categoria.



Foi justamente a goleada conquistada pelo Capivariano, por sinal, que garantiu a classificação matemática do São Paulo para a próxima fase. Horas mais cedo, o time do Morumbi goleou o União Barbaremse por 6 a 2, em Capivari.



Outro time do Estado a vencer foi o Rio Preto, que fez 3 a 2 no Alecrim-RN, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. Foi a primeira vitória do anfitrião, que lutará pela classificação na última e decisiva rodada. Por fim, pelo Grupo 6, o Penapolense venceu o Paysandu por 2 a 1, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis.



Confira os resultados dos jogos desta quinta-feira:



Paulista-SP 1 x 0 Vitória da Conquista-BA

Ituano-SP 1 x 1 XV de Piracicaba-SP

Tanabi-SP 0 x 0 Vila Nova-GO

Votuporanguense-SP 2 x 1 Brasília-DF

Primavera-SP 4 x 0 CRB-AL

Atibaia-SP 0 x 2 Atlético-GO

Comercial-SP 0 x 2 Batatais-SP

Desportivo Brasil-SP 1 x 3 Nova Iguaçu-RJ

Auto Esporte-PB 0 x 4 Grêmio-RS

Mirassol-SP 1 x 3 Náutico-PE

Rio Claro-SP 2 x 1 Sport-PE

Red Bull-SP 4 x 1 Joinville-SC

ABC-RN 1 x 1 Vitória-BA

União Barbarense-SP 2 x 6 São Paulo-SP

Chapeceonse-SC 4 x 2 Sampaio Corrêa-MA

União-MT 0 x 0 Atlético-PR

Guarani-SP 0 x 0 Santa Cruz-PE

São Carlos-SP 5 x 1 Botafogo-PB

Rio Preto-SP 3 x 2 Alecrim-RN

Capivariano-SP 6 x 0 Genus-RO

Penapolense-SP 2 x 1 Paysandu-PA

Rio Branco-ES 1 x 2 Vasco-RJ

Independente-SP 2 x 1 Rio Branco-SP

Marília-SP 0 x 3 Ponte Preta-SP

Ferroviária-SP 1 x 0 Paranoá-DF

Novorizontino-SP 5 x 0 Novoperário-MS







