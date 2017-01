Morador cobra solução para depósito de lixo em bairro Amanda Lino Link



Escorpiões, ratos e baratas, entre outras espécies, já foram encontradas por moradores da região







O espaço fica no prolongamento da avenida Arthur Ferreira da Costa, onde o asfalto se desintegrou com o passar dos anos e não recebeu nova pavimentação, tornando-se uma via de mão única de terra. Com a precariedade, tanto a população quanto profissionais que realizam o transporte de galhos e entulhos passaram a descartar os resíduos na área, além de lixo doméstico e hospitalar, gerando mau-cheiro e a presença de animais peçonhentos e transmissores de doenças.



Escorpiões, ratos e baratas, entre outras espécies, já foram encontradas por moradores da região, que se preocupam ainda com criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. A equipe de reportagem da Folha da Região registrou o acúmulo de galhos, pneus, móveis, embalagens de papelão, isopor, garrafas plásticas e diversos tipos de materiais no local.



OUTRO LADO

Questionada, a Prefeitura informou que os novos secretários estão realizando visitas de reconhecimento de suas respectivas pastas, mas que a demanda será encaminhado ao novo secretário de Obras, Constantino Alexandre, que posteriormente responderá aos questionamentos.





