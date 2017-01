Prefeito traz ex-vereadores para comandar secretarias Ronaldo Ruiz Galdino Link



Bertolini, eleito presidente da Câmara, vai permanecer no cargo até o TSE marcar novas eleições







A divulgação foi feita em entrevista coletiva concedida por Bertolini na manhã de quinta-feira (5), na Prefeitura de Penápolis. Bertolini, que, por ter sido eleito presidente da Câmara, vai permanecer no cargo até o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) definir a data de uma nova eleição para prefeito. Ele disse que está estudando a redução das atuais 17 secretarias, com o objetivo de diminuir custos. “Não definimos ainda. Estamos aguardando”, disse Bertolini a respeito da escolha da equipe com quem vai trabalhar.



Além das nomeações de Gil e Casella, Bertolini decidiu manter os atuais secretários Dirceu Araújo do Valle (Obras) e Marcos Rogério de Almeida (Finanças). Também foi mantido o diretor-presidente do Daep (Departamento de Água e Esgoto de Penápolis), Edson Bilche Girotto. Conforme Bertolini, a permanência deles em seus cargos busca não provocar prejuízo nos serviços prestados à população. Ele disse que vai definir os ocupantes dos demais cargos do alto escalão do governo nos próximos dias.



