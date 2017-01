Palmeiras anuncia saída do volante Gabriel, cobiçado pelo Corinthians Agência Estado Link



O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira que não vai renovar o contrato de empréstimo do volante Gabriel. Especulado como possível reforço do Corinthians, o jogador e o clube entraram em comum acordo e, assim, ele está liberado para conversar com outras equipes depois de passar duas temporadas como atleta do time alviverde.



Gabriel pertence ao Monte Azul e chegou ao Palmeiras após passagem pelo Botafogo. O jogador fechou a temporada 2016 como reserva, status que deveria manter neste ano, caso continuasse no elenco. A provável contratação do volante Felipe Melo, da Inter de Milão, e a manutenção dos titulares no setor dificultarão a aparição de Gabriel no time principal para esta temporada.



Durante a passagem pelo Palmeiras. o atleta sofreu com uma grave lesão quando vivia o seu melhor momento, então sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira. Em 2015, por sua vez, Gabriel teve um problema no joelho esquerdo que obrigou o jogador a passar por uma cirurgia e ficar sete meses afastado.



Nos últimos dias, o Corinthians buscou informações sobre Gabriel ao saber que o jogador poderia deixar o Palmeiras, o que acabou se confirmando nesta quinta. O Monte Azul pediu alto para negociá-lo em definitivo com o Palmeiras, mas o clube avisou que só toparia pagar até R$ 5 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador.



Sondado pelo arquirrival do Palmeiras, Gabriel teve a sua saída do clube confirmada no mesmo dia em que o Corinthians acertou a contratação do volante Paulo Roberto, de 29 anos, ex-jogador do Sport. Antes disso, o clube buscou o volante Ritchely, do Sport, mas a equipe pernambucana dificultou um acordo e a negociação travou.







