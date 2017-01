Bandidos são presos após perseguição por rua movimentada Márcio Bracioli Link



Quinta-Feira - 05/01/2017 - 19h17





Márcio Bracioli/Folha da Região - 05/01/2017 Um dos acusados do assalto chega ao plantão policial dentro da viatura da Polícia Militar Um dos acusados do assalto chega ao plantão policial dentro da viatura da Polícia Militar



Uma tentativa de roubo a uma loja de materiais de construção de Araçatuba terminou com dois criminosos presos e um adolescente apreendido, no final da tarde desta quinta-feira (5), em Araçatuba.



Segundo a corporação, os bandidos chegaram armados com um revólver à loja e anunciou o assalto. Uma das clientes conseguiu acionar a Polícia Militar, que rapidamente chegou ao local do crime.



Os criminosos então fugiram a bordo de uma VW Parati pela rua do Fico, sendo acompanhada por várias equipes e viaturas da PM. O carro foi alcançado e os criminosos acabaram sendo presos em flagrante.



OBJETOS

Levados ao plantão policial, o trio foi reconhecido pelas vítimas do assalto. O veículo, ainda segundo a PM, já teria sido filmado em um furto a uma loja de roupas da rua Cussy de Almeida dias atrás. A participação deles no caso será investigada.



Márcio Bracioli/Folha da Região - 05/01/2017 Parati foi utilizada na fuga dos criminosos após cerco da PM na loja de materiais de construção Parati foi utilizada na fuga dos criminosos após cerco da PM na loja de materiais de construção



