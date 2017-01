Imagens mostram assalto que terminou na morte de PM no Rio Agência Estado Link



Imagens do assalto a uma joalheria, que provocou um tiroteio e deixou um policial militar morto e um casal baleado na Tijuca, na zona norte do Rio, foram divulgadas nesta quinta-feira, 5. No registro do crime ocorrido na véspera, feito por câmeras de segurança, é possível ver em detalhes a ação dos criminosos, que assaltaram a Monte Carlos Joias na galeria Tijuca Off Shopping, perto da Praça Saenz Peña, por volta das 20h. A ação provocou pânico e correria.



Nas imagens, um dos assaltantes fica no corredor da galeria e outros três entram no estabelecimento. Depois, o PM Jefferson Cruz Pedra, que trabalhava como segurança, entra na joalheria, e começa o tiroteio. As imagens mostram quando um assaltante faz vários disparos contra o policial, que corre, junto com outros transeuntes da galeria.



Um casal é atingido nas pernas. A mulher rasteja ferida para procurar um abrigo. Também é possível ver os criminosos fugindo, um deles carregando uma sacola.

O policial militar tinha 37 anos. Ele recebeu sete tiros, todos na região do tórax. O soldado chegou a ser levado para o Hospital do Andaraí, onde teria chegado consciente, mas não resistiu aos ferimentos.



Pedra era lotado no 18º Batalhão de Polícia Militar (Jacarepaguá) e estava de folga no momento do crime. Ele não tinha parentes no Rio, e familiares que moram na Bahia foram avisados de sua morte pela corporação. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DH), que fez perícia no local.



Já são seis policiais mortos no Estado só em 2017.







