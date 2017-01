Receba notícias da Folha por Whatsapp; saiba como fazer Da Redação Link



Márcio Bracioli/Folha da Região - 05/01/2017 Leitor passará a receber pelo aplicativo de celular as notícias mais importantes publicadas pela Folha Leitor passará a receber pelo aplicativo de celular as notícias mais importantes publicadas pela Folha







Para participar, o leitor deve incluir em seus contatos o número (18) 99663-5314 e solicitar a entrada no grupo. Pode também acessar diretamente o link



MAIS IMPORTANTES

No grupo da Folha, serão enviados links para as notícias mais importantes. Ao clicar, o leitor acessa o conteúdo na versão mobile (para celular) do portal da Folha da Região (www.folhadaregiao.com.br ou http://folha.fr, que é o endereço curto).



O grupo "Notícias da Folha" poderá receber 256 participantes no máximo e servirá apenas para envio de notícias e comentários. O leitor que não respeitar as regras de bom senso e educação será banido.

